KPSS 2026 Lisans Sınav Tarihleri
KPSS lisans oturumları eylül ayında gerçekleştirilecek:
- 📅 Genel Yetenek – Genel Kültür: 6 Eylül 2026
- 📅 Alan Bilgisi 1. Gün: 12 Eylül 2026
- 📅 Alan Bilgisi 2. Gün: 13 Eylül 2026
- Sonuç tarihi: 7 Ekim 2026
KPSS B Grubu Başvuru Tarihleri
KPSS B grubu (GY-GK ve Alan Bilgisi) için başvurular:
- 📅 1 Temmuz – 13 Temmuz 2026
Adaylar başvurularını ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirecek.
KPSS Ön Lisans 2026 Takvimi
- 📅 Sınav tarihi: 4 Ekim 2026
- 📝 Başvuru: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
- 📊 Sonuç: 30 Ekim 2026
KPSS Ortaöğretim (Lise) 2026 Takvimi
- 📅 Sınav tarihi: 25 Ekim 2026
- 📝 Başvuru: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
- 📊 Sonuç: 19 Kasım 2026
KPSS’ye Kaç Gün Kaldı?
KPSS lisans oturumlarına sayılı aylar kala adaylar hazırlıklarını hızlandırdı. Özellikle yaz aylarında yapılacak başvurular öncesi yoğunluk yaşanması bekleniyor.