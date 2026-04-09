KPSS 2026 Lisans Sınav Tarihleri

KPSS lisans oturumları eylül ayında gerçekleştirilecek:

Ders zili yeniden çaldı! Eğitim maratonu başladı
Ders zili yeniden çaldı! Eğitim maratonu başladı
İçeriği Görüntüle
  • 📅 Genel Yetenek – Genel Kültür: 6 Eylül 2026
  • 📅 Alan Bilgisi 1. Gün: 12 Eylül 2026
  • 📅 Alan Bilgisi 2. Gün: 13 Eylül 2026
  • Sonuç tarihi: 7 Ekim 2026

KPSS B Grubu Başvuru Tarihleri

KPSS B grubu (GY-GK ve Alan Bilgisi) için başvurular:

  • 📅 1 Temmuz – 13 Temmuz 2026

Adaylar başvurularını ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

KPSS Ön Lisans 2026 Takvimi

  • 📅 Sınav tarihi: 4 Ekim 2026
  • 📝 Başvuru: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
  • 📊 Sonuç: 30 Ekim 2026

KPSS Ortaöğretim (Lise) 2026 Takvimi

  • 📅 Sınav tarihi: 25 Ekim 2026
  • 📝 Başvuru: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
  • 📊 Sonuç: 19 Kasım 2026

KPSS’ye Kaç Gün Kaldı?

KPSS lisans oturumlarına sayılı aylar kala adaylar hazırlıklarını hızlandırdı. Özellikle yaz aylarında yapılacak başvurular öncesi yoğunluk yaşanması bekleniyor.