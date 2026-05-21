Bakan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencilere sağladığı katkılara" ilişkin soruyu yanıtladı.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencilere sağladığı katkılara" ilişkin soruyu yanıtlayan Tekin, model ile müfredattaki aşırı yoğunluğu yüzde 35 oranında hafiflettiklerini, uygulama ağırlıklı müfredatla öğrenilen bilginin günlük yaşam becerisine dönüştürülebilmesini sağladıklarını, öğrencilerin milli ve manevi değerlere sahip çıkacak nesiller olarak yetişmesini hedeflediklerini aktardı.

"Eğitim sisteminin istikrarı mı, yoksa değişen dünyaya hızlı uyum sağlamasının mı önemli olduğu" sorusuna Tekin, "Yapılan değişiklikler eğitim sistemi değişikliği olarak tanımlanmamalı. Eğitim sisteminde günün ihtiyaçlarına göre revizyonlar... Şu söylenebilir, 'Bundan 20 sene önce daha az değişiyordu.' Doğru, çünkü bundan 20 sene önce hayatımız da daha durağan akıyordu." karşılığını verdi. Günlük hayattaki değişikliklere daha hızlı adapte olunması gerektiğine işaret eden Tekin, yaşanan yeni gelişmeler doğrultusunda ihtiyaç duyulan değişiklikler yaptıklarının, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde, öğrencilerin mağdur olmaması adına kademeli uygulamayı benimsediklerinin altını çizdi.