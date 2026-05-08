Öğretmenlerin çok fedakarlar olduklarını ve öğrenciler için bu süreçte büyük çaba harcadığını aktaran Tekin, ancak bir çocuk için eğitimin sadece okuldan ibaret olmadığını ifade etti.

"Toplumda öğretmen arkadaşlarımıza, onların emeklerine karşı hak etmedikleri bir eleştiri olabiliyor bazen. Onların emeklerinin karşılığını toplumda biraz daha fazla gözükmesini istiyorum. Bugün Türkiye'de iyi şeyler, işte savunma sanayinde geldiğimiz noktaları konuşuyoruz. Bu noktalardan konuşabiliyorsak eğer, şu an buradaki öğretmenlerimiz sayesinde, müsaadenizle onlara teşekkür etmek istiyorum. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreci karınca kararınca yürütmeye, desteklemeye çaba sarf ediyoruz. Süreçte emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah diğer 31 okulu da aynı şekilde tamamladıktan sonra kendilerine teşekkür etme imkanı buluruz diyorum."

Daha sonra okul bahçesinde dönüştürülen alanlarda incelemelerde bulanan Tekin, öğrencilerle çay içtikten sonra, bahçeye fidan dikip sohbet etti.