Edinilen bilgilere göre, kullanılmayan ve uzun süredir boş olduğu öğrenilen binada henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmi çökme yaşandı. Olayın ardından çevrede kısa süreli panik yaşanırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olası risklere karşı çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak vatandaşların yaklaşmasını engelledi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ilgili birimlerin bölgede inceleme başlattığı öğrenildi.