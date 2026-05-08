44 Sporcu Zorlu Parkurda Mücadele Edecek

Şampiyonanın ikinci etabında, beşi kadın olmak üzere toplam 44 sporcu direksiyon başına geçecek. Güçlü motorlar, zorlu arazi şartları ve teknik etaplarla dikkat çeken yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek için tüm hünerlerini sergileyecek.

Doğal yapısı ve engebeli arazileriyle offroad yarışları için eşsiz bir atmosfer sunan Kapıçam Tabiat Parkı, yarışlara ayrı bir heyecan katacak. Organizasyon boyunca hem hız hem de dayanıklılığın ön plana çıkacağı etaplarda izleyiciler de unutulmaz anlara tanıklık edecek. Motor sporlarına ilgi duyan vatandaşların yoğun katılım göstermesi beklenen yarışlar, Kahramanmaraş’ın spor turizmine de önemli katkı sağlayacak.

Start Seremonisi 8 Mayıs’ta

Şampiyonanın açılışı, 8 Mayıs Cuma günü saat 18.15’te Kapıçam Tabiat Parkı’nda düzenlenecek start seremonisiyle yapılacak. Heyecan dolu yarışlar ise 9 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’da başlayacak. Organizasyonun final etapları da 10 Mayıs Pazar günü saat 12.00’da gerçekleştirilecek. İki gün boyunca devam edecek mücadelelerde sporcular, parkuru en kısa sürede tamamlayarak kürsüye çıkabilmek için kıyasıya yarışacak.

Dereceye Giren Sporcular Kupalarına Kavuşacak

Şampiyonada derece elde eden sporcular için ödül töreni, 10 Mayıs Pazar günü saat 18.30’da Kapıçam Tabiat Parkı’nda düzenlenecek. Yarışlarda başarılı olan sporculara madalya ve kupaları takdim edilecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar ve motor sporları tutkunları organizasyona davet edilerek, yarışların heyecanına ortak olmaya çağrıldı.