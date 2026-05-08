Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hafta sonu birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde vatandaşların dikkatli olması istenirken, Kahramanmaraş için daha sakin bir hava tablosu öngörülüyor.

Kahramanmaraş’ta Hafta Sonu Yağmur Bekleniyor mu?

Meteorolojik verilere göre Kahramanmaraş’ta 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Kentte hafta sonu yağış beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

9 Mayıs Cumartesi Kahramanmaraş Hava Durumu

Hava Durumu: Parçalı Bulutlu

En Düşük Sıcaklık: 13 derece

En Yüksek Sıcaklık: 26 derece

Nem: %35 - %70

Rüzgar: Saatte 8 km

10 Mayıs Pazar Kahramanmaraş Hava Durumu

Hava Durumu: Parçalı Bulutlu

En Düşük Sıcaklık: 15 derece

En Yüksek Sıcaklık: 27 derece

Nem: %35 - %65

Rüzgar: Saatte 8 km

Türkiye Genelinde Sağanak Alarmı

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre cumartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere batı illerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Pazar günü ise yağışlı sistem iç ve doğu bölgelere doğru ilerleyecek. Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar riskine karşı vatandaşları uyardı.

Kahramanmaraşlılar İçin Hafta Sonu Planı İçin Uygun Hava

Türkiye’nin birçok kentinde yağış beklenirken, Kahramanmaraş’ta hafta sonunun açık ve ılık geçecek olması özellikle dışarıda vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için avantaj oluşturuyor.

Uzmanlar, öğle saatlerinde artan sıcaklık nedeniyle uzun süre güneş altında kalınmaması ve mevsim geçişlerinde ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.