Peki, okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi gün alınacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre merak edilen tüm detaylar...

2026 Yaz Tatili Ne Zaman Başlıyor?

MEB tarafından paylaşılan resmi takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte yıl sonu karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatiline resmen başlayacak.

Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı?

İkinci dönemin ara tatili ve bayram tatillerinin geride kalmasıyla birlikte gözler haziran ayına çevrildi. 26 Haziran'da başlayacak olan tatil, Eylül ayına kadar devam edecek.

MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim Takvimi Özeti

Eğitim yılı boyunca uygulanan tatil programı ve önümüzdeki önemli tarihler şu şekilde:

Etkinlik Tarih Birinci Dönem Sonu 16 Ocak 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili 19 - 30 Ocak 2026 İkinci Dönem Başlangıcı 2 Şubat 2026 İkinci Ara Tatil 16 - 20 Mart 2026 Okulların Kapanışı (Yaz Tatili) 26 Haziran 2026 Cuma

Karneler Ne Zaman Dağıtılacak?

Öğrenciler için büyük heyecan olan karne günü, aynı zamanda yaz tatilinin başlangıcı anlamına geliyor. 26 Haziran 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren okullarda karne dağıtımı gerçekleştirilecek. Başarılı bir dönemi geride bırakan öğrenciler, bu tarihten itibaren dinlenme moduna geçecek.

2026-2027 Okullar Ne Zaman Açılacak?

MEB henüz önümüzdeki yılın (2026-2027) takvimini resmi olarak ilan etmese de, geleneksel uygulama gereği okulların Eylül ayının ikinci haftasında açılması bekleniyor.

