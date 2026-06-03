20 Yıllık Faili Meçhul Cinayet DNA ile Çözüldü: Kimsesizler Mezarlığındaki Kadının Kimliği Belirlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılında bulunan ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin sırrı, yaklaşık 20 yıl sonra çözüldü. Yapılan DNA incelemeleri sonucunda cesedin, 2004 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu kesinleşti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak soruşturmanın detaylarını paylaştı.

20 Yıllık Gizem Aydınlatıldı

Bakan Gürlek, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda uzun yıllardır faili meçhul olarak kalan dosyanın aydınlatıldığını belirtti.

Gürlek açıklamasında, "2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu kesin olarak tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı Devredeydi

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, yıllardır çözülemeyen dosya yeniden ele alındı.

Araştırma kapsamında Karadeniz bölgesi bağlantılı kayıp şahıs dosyaları geniş çaplı şekilde incelendi.

1000 Kişilik Kayıp Listesi Tek Tek İncelendi

Soruşturma sürecinde yaklaşık 1000 kişilik kayıp listesi ve aile bağlantıları detaylı şekilde araştırıldı. Elde edilen veriler sonucunda, 4 Ağustos 2004 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı üzerinde yoğunlaşıldı.

Maktulün kızı Sultan Orta'dan alınan DNA örneği ile yıllar önce bulunan cesetten elde edilen genetik materyal karşılaştırıldı. Yapılan eşleşme sonucunda cesedin Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu kesinleşti.

Kızının İfadesi Soruşturmanın Yönünü Değiştirdi

Soruşturma kapsamında ifade veren Sultan Orta, annesi Gülcan Yazıcı'nın imam nikahlı eşi Osman Orta tarafından sürekli şiddet gördüğünü ve aile içerisinde ciddi sorunlar yaşandığını anlattı.

Orta ayrıca annesinin kaybolmasının ardından kendisi ve kardeşinin aile dostu olduğu belirtilen Bayram Akyürek'in yanına bırakıldığını ifade etti. Bu bilgiler soruşturmayı cinayet şüphesi üzerine yoğunlaştırdı.

3 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada;

Gülcan Yazıcı'nın imam nikahlı eşi Osman Orta,

Yakın arkadaşı Bayram Akyürek,

Kardeşi Nuri Yazıcı

hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin olayla bağlantılarının araştırıldığı ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Bakan Gürlek: "Devlet Hiçbir Dosyayı Karanlıkta Bırakmayacak"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu gelişme, devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır."

Gürlek ayrıca, faili meçhul olayların aydınlatılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

2006'da Çayda Bulunmuştu

Soruşturma dosyasına göre, 14 Mart 2006 tarihinde Bafra'nın Ozan Mahallesi'ndeki Ozan Çayı içerisinde kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulunmuştu.

Yapılan incelemede cesedin vücudunda 7.65 milimetre çapında ateşli silah mermisi giriş yarası tespit edilmişti. Kimliği belirlenemeyen kadın, gerekli işlemlerin ardından İstanbul Kilyos Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilmiş, dosya ise 2008 yılında faili meçhul olarak daimi aramaya alınmıştı.

Yaklaşık 20 yıl sonra yapılan DNA incelemesi, dosyadaki en büyük sırrı ortaya çıkardı.