Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) süresiz nafakaya ilişkin verdiği iptal kararının ardından milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni yasal süreç hız kazandı. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni düzenlemenin detaylarını ve Meclis takvimini paylaştı.

Gerekçeli kararın henüz yazılmadığını belirten Bakan Gürlek, kararın yayımlanmasının ardından AYM'nin belirleyeceği geçiş süresi içinde yeni yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Ekim Ayında Meclis Gündemine Taşınacak"

Süresiz nafakaya yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Gürlek, söz konusu çalışmanın ilk yargı paketine yetişmediğini kaydetti. TBMM'nin tatile gireceğini hatırlatan Gürlek, hazırlanan yeni düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine taşınmasının planlandığını duyurdu.

Çalışma sürecinde geniş bir mutabakat arandığını vurgulayan Bakan Gürlek, şu bilgileri paylaştı: