Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) süresiz nafakaya ilişkin verdiği iptal kararının ardından milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni yasal süreç hız kazandı. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni düzenlemenin detaylarını ve Meclis takvimini paylaştı.
Gerekçeli kararın henüz yazılmadığını belirten Bakan Gürlek, kararın yayımlanmasının ardından AYM'nin belirleyeceği geçiş süresi içinde yeni yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
"Ekim Ayında Meclis Gündemine Taşınacak"
Süresiz nafakaya yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Gürlek, söz konusu çalışmanın ilk yargı paketine yetişmediğini kaydetti. TBMM'nin tatile gireceğini hatırlatan Gürlek, hazırlanan yeni düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine taşınmasının planlandığını duyurdu.
Çalışma sürecinde geniş bir mutabakat arandığını vurgulayan Bakan Gürlek, şu bilgileri paylaştı:
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Geniş Katılımlı İstişareler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile kadın derneklerinin de yer aldığı çok sayıda toplantı yapılarak düzenleme titizlikle hazırlandı.
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele: Şiddet mağdurlarının daha hızlı korunmasını sağlamak ve 6284 sayılı Kanun'un uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan yeni düzenlemelerin de ekim ayında Meclis'e sunulacağı belirtildi.