Handan Sonel "Delilleri Gizlemek" Suçundan Tutuklandı

Tunceli'de üniversite okurken 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Gülistan Doku dosyasında adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan Handan Sonel, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla tutuklandı. Öte yandan soruşturma kapsamında korucubaşı Y.A.'nın savcılık sorgusunun ise devam ettiği öğrenildi.

Soruşturmada Tutuklu Sayısı 15'e Yükseldi

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelen ailenin kayıp başvurusuyla başlayan ve yıllardır aydınlatılmaya çalışılan olayda, ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda genişletilen soruşturmada gözaltı dalgaları sürüyor. "Kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerini gizleme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok ağır suçlamanın yer aldığı soruşturmada, Handan Sonel'in tutuklanmasıyla birlikte toplam tutuklu zanlı sayısı 15'e ulaştı.

Daha önceki süreçte aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer, üvey babası Engin Yücer, eski polis memurları, hastane başhekimleri ve bilişim uzmanlarının da bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı. Ayrıca kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş da Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yakalanmıştı. Soruşturma tüm titizliğiyle sürdürülüyor.