Adana’nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’ndeki bir sitede, yürek yakan bir aile faciası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aralarında bir süredir geçimsizlik bulunan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen H.M.K. (40) ile eşi H.K. arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından taraflar sakinleşirken, iddiaya göre H.K., eşinin uyumasını bekledi.

H.K., yatakta uyuduğu sırada eşi H.M.K.'ye tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Silah seslerini duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık Ekipleri Hayatını Kaybettiğini Belirledi

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başından ve vücudundan vurulan H.M.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil Zanlısı Kısa Sürede Yakalandı

Olayın ardından suç aletiyle birlikte evden kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli H.K., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.