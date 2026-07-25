Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13362 Sokak'ta akşam saatlerinde yürek yakan bir cinayet meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Reyhan Acar henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelinin açtığı ateş sonucu genç kadın kanlar içinde yola yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla kaçarak izini kaybettirdi.

Hastanede Verilen Yaşam Mücadelesi Kaybedildi

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Reyhan Acar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hızla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acar'ın acı haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Adli Tıp Kurumu'na Kaldırıldı

Hastanede yaşamını yitiren Reyhan Acar'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan katil zanlısını yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı.