Adana’nın Karataş ilçesinde serinlemek amacıyla denize giren üç arkadaşın neşeli günü felaketle sonuçlandı. Dalgaların ve akıntının etkili olduğu Bahçe Plajı'nda denize giren gençler, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine kısa sürede Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ve arama kurtarma ekiplerinin deniz genelinde yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde akıntıya kapılan 3 kişi bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Biri Olay Yerinde, Diğeri Hastanede Can Verdi

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, sudan çıkarılan 17 yaşındaki Halil Yalaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan ve ambulansla acilen hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki Mahmut Öğün ise doktorların tüm yoğun müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir Kişinin Tedavisi Devam Ediyor

Suda boğulma tehlikesi geçiren ve ismi henüz öğrenilemeyen üçüncü kişinin ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.