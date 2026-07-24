Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan çiftçi, esnaf ve sanatkarların üretim kapasitelerini artırmak ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü Hazine faiz ve kar payı destekli kredi uygulamalarının detaylarını paylaştı.

Üretimde verimliliği artırmayı ve sürdürülebilir gelişimi hedefleyen sistem kapsamında, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Halkbank aracılığıyla milyarlarca liralık uygun koşullu finansman sağlandı.

Çiftçiye 449 Milyar Liralık Dev Destek!

2004 yılında başlatılan Hazine faiz/kar payı destekli tarımsal kredi uygulamasında tarihi başarılara imza atıldı. İlk uygulamaya konulduğunda 205 bin çiftçinin yararlandığı sistemde, ulaşılan büyüklük katlanarak arttı:

Çiftçi Sayısı: Başlangıç dönemine göre 6 kat artarak 1,1 milyon çiftçiye ulaştı.

Kredi Hacmi: Reel olarak 42 kat artışla 833 milyar lira bakiye seviyesine çıktı.

Sağlanan Destek: Uygulamanın başladığı günden bu yana çiftçilere sağlanan toplam destek 449 milyar lirayı buldu.

Bitkisel üretimden hayvancılığa, tarım teknolojilerinden endüstriyel tarıma kadar 28 farklı alanda sunulan finansman imkanları sayesinde üreticilerin sırtındaki faiz yükü hafifletildi.

300 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faiz Fırsatı!

Tarımsal üreticilere yüzde 25 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda faiz ve kar payı indirimi sunuluyor. Hazine faiz destekli kredilerde ortalama faiz yükünün yaklaşık yüzde 70'i kamu tarafından karşılanıyor.

Özellikle temel hayvansal ve bitkisel üretim konularında 300 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 100 faiz/kar payı indirimi uygulanarak sıfır faiz imkanı sağlanıyor. Belirlenen teknik ve ekonomik kriterleri karşılayan üreticilere ise 10 milyon liraya kadar olan kredilerde ilave faiz indirimi avantajları sunuluyor.

Esnaf ve Sanatkara 180 Milyar Liralık Can Suyu

Halkbank aracılığıyla yürütülen ve 2002 yılında hayata geçirilen esnaf kredilerinde de rekor artışlar kaydedildi. Sistem kapsamında faydalanan esnaf sayısı 12 kat, kredi hacmi ise reel olarak 50 kat büyüdü.

Toplam Destek: Uygulamanın başlangıcından bu yana esnafa sağlanan destek tutarı 180 milyar liraya ulaştı. Balıkesir'de yola saçılan kimyasal maddenin kokusundan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı İçeriği Görüntüle

Genel Faiz İndirimi: Esnaf ve sanatkarlara standart olarak yüzde 50 faiz indirimi uygulanıyor.

Genç ve Usta Girişimcilere Özel Ayrıcalıklar

Sistem sadece genel esnafı değil, öncelikli sektörleri ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri de koruma altına alıyor. Genç girişimciler, usta girişimciler ve geleneksel meslek erbabı için standart oranların üzerinde ilave faiz indirimi avantajları devreye sokuluyor.

Yapılan bu dev finansman hamleleriyle yerel kalkınmanın desteklenmesi, işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve ülke ekonomisindeki rollerinin pekiştirilmesi hedefleniyor.