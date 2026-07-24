Kahramanmaraş'ta Cumartesi Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre Kahramanmaraş'ta 25 Temmuz Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Kentte günün en düşük sıcaklığının 24 derece, en yüksek sıcaklığının ise 32 derece olması bekleniyor. Nem oranının yüzde 40 ila 85 arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle öğle saatlerinden sonra etkisini artırabilecek sağanak yağış nedeniyle ani su baskını, yıldırım ve kısa süreli kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Pazar Günü Hava Açılıyor

26 Temmuz Pazar günü ise yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte Kahramanmaraş'ta parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Pazar günü en düşük sıcaklığın 21 derece, en yüksek sıcaklığın ise 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 37 ile 86 arasında değişirken, rüzgarın saatte 14 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerine Yaklaşıyor

Hafta boyunca 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıklarının ardından hafta sonuyla birlikte Kahramanmaraş'ta daha serin bir hava etkili olacak. Özellikle gece sıcaklıklarındaki düşüşün vatandaşlara rahat bir nefes aldırması bekleniyor.

Meteoroloji, hafta sonu planı yapacak vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmeleri ve cumartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.