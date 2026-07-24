Kahramanmaraş’ta iş arayan vatandaşlar için müjdeli haber İŞKUR’dan geldi. Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü; Kahramanmaraş Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları ile koordineli şekilde toplam 1000 kişilik Toplum Yararına Program (TYP) düzenleyeceğini açıkladı.

Kamusal hizmetlerin desteklenmesi ve istihdama katkı sağlanması amacıyla hayata geçirilen program kapsamında, katılımcılar kent genelindeki kamu kurumlarında temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinde görev alacak.

Başvurular 27 Temmuz’da Başlıyor! Nasıl Başvuru Yapılır?

1000 kişilik dev TYP kontenjanı için başvurular 27 Temmuz - 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Adaylar kuruma gitmeden dijital kanallar üzerinden de başvurularını kolayca tamamlayabilecek.

Başvuru Kanalları:

e-Devlet kapısı üzerinden,

ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi aracılığıyla,

İŞKUR e-Şube ( esube.iskur.gov.tr ) internet adresinden,

Veya doğrudan İŞKUR Hizmet Merkezleri üzerinden başvuru yapılabilecek.

Katılımcılar Noter Kurası İle Belirlenecek

Program kapsamına alınacak 1000 asil katılımcı, şeffaflık ilkeleri doğrultusunda 5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek noter kurası ile netlik kazanacak. Kura çekiminin ardından hak kazanan adayların listesi duyurulacak.

Program 6 Ay Sürecek

Kura sonucu belirlenen vatandaşlar 17 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak. Toplamda 6 ay sürecek olan Toplum Yararına Program, 15 Şubat 2027 tarihinde sona erecek.