Kahramanmaraş'ın yöresel mutfağının vazgeçilmez tatları arasında yer alan ve kentin 30. coğrafi işaret tescilli ürünü olan Maraş sumak ekşisi, yeni sezonuyla birlikte Kapalı Çarşı'daki tezgâhlarda satışa sunuldu.

Kendine has ekşimsi aromasıyla özellikle salatalar, dolmalar, paça çorbası ve birçok yöresel yemekte kullanılan sumak ekşisi, hem lezzeti hem de doğal içeriğiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Uzmanlar tarafından yapılan çeşitli çalışmalarda, sumak ekşisinin gıda kaynaklı bazı zararlı mikroorganizmalara karşı antimikrobiyel özellik gösterdiği belirtilirken, doğal yapısıyla gıdaların tazeliğinin korunmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Yemeklere kattığı kendine özgü aroma kadar doğal içeriğiyle de tercih edilen Maraş sumak ekşisi, sağlıklı beslenmeye önem veren vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Kapalı Çarşı esnafı, yeni sezonun başlamasıyla birlikte sumak ekşisine olan talebin arttığını belirtti. Özellikle yaz aylarında salatalarda sıkça tercih edilen ürünün hem Kahramanmaraşlılardan hem de kente gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü ifade eden esnaf, şunları söyledi:

"Sumak ekşisi, doğal bir lezzet artırıcı olmanın ötesinde, yemeklerimizin tazeliğini koruma ve sağlık açısından da oldukça faydalı bir üründür. Özellikle yöresel mutfağın vazgeçilmez tatlarından biri olarak her dönem ilgi görüyor."

Nesilden nesile aktarılan geleneksel yöntemlerle hazırlanan Maraş sumak ekşisi, Kahramanmaraş mutfağının en önemli yöresel ürünleri arasında gösteriliyor. Coğrafi işaret tesciliyle birlikte değeri daha da artan ürün, hem kent ekonomisine katkı sağlıyor hem de Kahramanmaraş'ın zengin gastronomi kültürünü tanıtmaya devam ediyor.