Çorum'da Düzenlenen 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali, renkli kortej yürüyüşüyle kapılarını açarken, festivale Kahramanmaraş'tan da önemli bir katılım gerçekleşti. Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, organizasyonda yer alarak hem Afşin'i hem de Kahramanmaraş'ı temsil etti.

Kültür, sanat, gastronomi ve kardeşlik temasıyla düzenlenen festivalin açılış programında, Çorum Valisi Ali Çalgan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden belediye başkanları da yer aldı.

Program kapsamında kortej yürüyüşüne katılan Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve diğer protokol üyeleriyle birlikte vatandaşları selamladı.

Festival boyunca düzenlenecek etkinliklerin şehirler arasındaki kültürel bağları güçlendireceğini belirten Başkan Kıraç, böylesine köklü organizasyonlarda yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Çorum'da 38'incisi düzenlenen Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında konserler, halk oyunları gösterileri, gastronomi etkinlikleri, el sanatları sergileri, spor organizasyonları ve çeşitli kültürel programlar gerçekleştirilecek. Festival, farklı şehirlerden gelen katılımcıları aynı kültürel atmosferde buluştururken, şehirler arası dostluk ve iş birliğinin güçlenmesine de katkı sunuyor.