Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde geçtiğimiz yıl bir düğünde açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Durdu Tatar'ın ölümüne ilişkin davada mahkeme kararını verdi.

23 Ağustos 2025 tarihinde Soysallı Mahallesi'nde düzenlenen düğünde boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Durdu Tatar, kaldırıldığı hastanede 43 gün süren yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından jandarma ekipleri düğün alanında geniş çaplı inceleme başlatmış, yapılan çalışmalarda çok sayıda boş mermi kovanı ile av tüfeği kartuşu ele geçirilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan Ali Demirci'nin kullandığı tabancadan çıkan merminin Tatar'ın ölümüne neden olduğu belirlenmiş, sanık tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mahkemeden Hapis Cezası ve Tahliye Kararı

Elbistan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına taraf avukatları ile Durdu Tatar'ın yakınları katılırken, tutuklu sanık Ali Demirci duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme heyeti, sanığı "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün, "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis ve 83 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, silah suçuna ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın tahliyesine karar verdi.

Aile, sanığın daha ağır bir cezayla yargılanması gerektiğini savunarak mahkeme kararına karşı istinaf yoluna başvuracaklarını bildirdi. Dosyanın önümüzdeki süreçte Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yeniden değerlendirileceği öğrenildi.