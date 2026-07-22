Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarı ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, bu sabah saatlerinde Batı Çevre Yolu'nda, Üniversite Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki M.D. yönetimindeki 06 VOZ 17 plakalı otomobil, Kayseri yolu istikametinden Üniversite Kavşağı yönüne seyir halindeyken Coliseum civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil önce yol kenarındaki istinat duvarına, ardından KGYS direğine çarparak durabildi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü M.D. ile araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki K.Ç. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.