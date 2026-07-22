Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıklarının 35 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte özellikle ateşle çalışan meslek grupları zorlu bir mesai geçiriyor. Fırın ustaları, kalaycılar, demirciler ve benzeri mesleklerde çalışan esnaf, kavurucu sıcaklara rağmen üretimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kentte etkili olan bunaltıcı havaya bir de fırın, ocak ve ateşin yaydığı yüksek ısı eklenince çalışma ortamındaki sıcaklık çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Buna rağmen yılların deneyimine sahip ustalar, mesleklerini büyük bir özveriyle yapmaya devam ediyor.

Özellikle yaz aylarında çalışma şartlarının daha da ağırlaştığını belirten esnaf, günün büyük bölümünü yüksek sıcaklık altında geçirdiklerini ifade ediyor. Zaman zaman kısa molalar vererek serinlemeye çalıştıklarını söyleyen ustalar, bol su tüketerek ve gerekli tedbirleri alarak çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiriyor.

Mesleklerini severek yaptıklarını vurgulayan ustalar, sıcak havanın işlerini zorlaştırmasına rağmen üretime ara vermediklerini belirtiyor. Yıllardır aynı ortamda çalıştıkları için sıcaklığa büyük ölçüde alıştıklarını ifade eden esnaf, emek ve alın teriyle üretmeye devam ediyor.

Uzmanlar ise özellikle yüksek sıcaklıklarda çalışan vatandaşların gün içerisinde bol sıvı tüketmeleri, mümkün olduğunca dinlenmeleri ve güneşin en etkili olduğu saatlerde gerekli önlemleri almaları gerektiğini hatırlatıyor. Kahramanmaraş'ta ateşle çalışan ustalar ise tüm zorluklara rağmen üretimin ve emeğin simgesi olmaya devam ediyor.