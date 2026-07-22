Kahramanmaraş'ta yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonunun açılması, kına malzemesi satışı yapan esnafın yüzünü güldürdü. Evlilik hazırlığı yapan çiftler, kına gecelerinde kullanacakları ürünleri temin etmek için Kapalı Çarşı'nın yolunu tutarken, kınacılarda da yoğunluk yaşanmaya başladı.

Yıllardır düğünlerin vazgeçilmez gelenekleri arasında yer alan kına geceleri için hazırlık yapan gelin adayları, ihtiyaç duydukları malzemeleri tek tek seçerek alışverişlerini tamamlıyor. Kına tepsileri, bindallı aksesuarları, halay mendilleri, kahve fincanları, konfetiler, mumlar ve çeşitli süsleme ürünleri en fazla ilgi gören ürünler arasında yer alıyor.

Kapalı Çarşı'da Hareketli Günler

Kapalı Çarşı esnafı, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte işlerinde gözle görülür bir hareketlilik yaşandığını ifade etti. Sezon boyunca yoğunluğun devam etmesini beklediklerini belirten esnaf, kına geleneğinin Kahramanmaraş'ta halen güçlü şekilde yaşatılmasının satışlara da olumlu yansıdığını söyledi.

Esnaflar, ürün çeşitliliğini artırarak her bütçeye uygun seçenekler sunduklarını, fiyatların ise geçen döneme göre genel olarak normal seviyelerde seyrettiğini dile getirdi.

Geleneksel Kına Kültürü Yaşatılıyor

Kahramanmaraş'ta evlilik öncesi gerçekleştirilen en önemli geleneklerden biri olan kına geceleri, günümüzde de önemini koruyor. Yeni evlenecek çiftler ve aileleri, hem gelenekleri yaşatmak hem de unutulmaz bir gece organize etmek için kına hazırlıklarına büyük özen gösteriyor.

Kınacılar ise düğün sezonu boyunca sürecek hareketlilikten umutlu olduklarını belirterek, yaz aylarının satışlar açısından en verimli dönem olduğunu ifade etti. Kapalı Çarşı'da yaşanan yoğunluk, düğün sezonunun kent ekonomisine ve geleneksel esnafa canlılık kazandırdığını bir kez daha ortaya koydu.