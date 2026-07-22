Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Ustalardan Miras ve Kahramanmaraş" Fotoğraf Yarışmasının ödül töreni, Pınarbaşı Çamlıca Restoran'da gerçekleştirildi. Programa fotoğraf sanatçıları, yarışmacılar, davetliler ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini fotoğraf kareleriyle gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan yarışmada dereceye giren eser sahipleri, düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Yarışma kapsamında fotoğraf sanatçıları, Kahramanmaraş'ın tarihi mekanlarını, doğal güzelliklerini, geleneksel el sanatlarını ve ustaların emekle sürdürdüğü meslekleri objektiflerine yansıttı. Sergilenen eserler, kentin kültürel mirasının farklı yönlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Katılımcılar tarafından ilgiyle gezilen sergide yer alan fotoğraflar, Kahramanmaraş'ın geçmişten günümüze uzanan yaşam kültürünü ve zengin değerlerini gözler önüne serdi.

Programın onur konuğu olan usta fotoğrafçı Coşkun Aral, yaptığı konuşmada fotoğrafın yalnızca estetik bir görüntü yakalamaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumların hafızasını oluşturan güçlü bir belgeleme aracı olduğunu ifade etti.

Meslek hayatından örnekler paylaşan Aral, özellikle genç fotoğrafçılara gözlem yapmanın, sabırlı olmanın ve hikâyesi olan kareler yakalamanın önemini anlatarak deneyimlerini aktardı.

Ödül töreninin sonunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edilirken, organizasyon hem fotoğraf sanatına ilgi duyanları hem de Kahramanmaraş'ın kültürel değerlerini yaşatmaya katkı sunan isimleri aynı çatı altında buluşturdu.

Yarışmanın, kentin kültürel mirasının tanıtılmasına katkı sağlaması ve fotoğraf sanatına olan ilgiyi artırması hedefleniyor.