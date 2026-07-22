Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekiplerce 12, 17, 19 ve 21 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda, zehir tacirlerinin sokaklara sürmeyi hedeflediği yüklü miktarda uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirildi.
Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler ve Suç Unsurları
Narkotik polisinin başarılı operasyonları sonucunda yapılan aramalarda şu maddeler muhafaza altına alındı:
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29,42 gram metamfetamin
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199,12 gram sentetik kannabinoid (bonzai)
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7,80 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (AMG)
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225,33 gram skunk
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0,97 gram esrar
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466 adet sentetik ecza hapı
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17 adet tam ve 8 adet yarım ecstasy hap
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4 adet Captagon hap
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1 adet hassas terazi
Adliyeye Sevk Edilen 5 Şüpheli Tutuklandı
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.