Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerce 12, 17, 19 ve 21 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda, zehir tacirlerinin sokaklara sürmeyi hedeflediği yüklü miktarda uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirildi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler ve Suç Unsurları

Narkotik polisinin başarılı operasyonları sonucunda yapılan aramalarda şu maddeler muhafaza altına alındı:

Adliyeye Sevk Edilen 5 Şüpheli Tutuklandı

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.