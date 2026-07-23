Kahramanmaraş, tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra birbirinden özel yöresel lezzetleriyle de Türkiye'nin gastronomi şehirleri arasında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor. Asırlardır yaşatılan geleneksel tarifler, hem kent sakinlerinin sofralarını süslüyor hem de şehre gelen ziyaretçilerin damaklarında unutulmaz tatlar bırakıyor.

Aksu Haber ekipleri de vatandaşların nabzını tutmak için mikrofonu sokağa uzattı ve "En sevdiğiniz yöresel lezzet nedir?" sorusunu yöneltti. Farklı yaş gruplarından vatandaşların verdiği yanıtlar, Kahramanmaraş mutfağının ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Röportajlarda en çok öne çıkan lezzetler arasında Eliböğründe, Maraş usulü lahmacun, tarhana çorbası, içli köfte, ekşili çorba ve mumbar yer aldı. Vatandaşlar, çocukluklarından bu yana bu tatlarla büyüdüklerini belirterek, geleneksel yemeklerin aile sofralarının vazgeçilmezi olduğunu ifade etti.

Kent sakinleri ayrıca Kahramanmaraş mutfağının sadece yöre halkı için değil, şehri ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler için de önemli bir gastronomi deneyimi sunduğunu söyledi. Yöresel yemeklerin tanıtımının artırılmasının hem turizme hem de şehir ekonomisine katkı sağlayacağını dile getiren vatandaşlar, bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kahramanmaraş'ın zengin mutfak kültürü, nesilden nesile aktarılan tarifleri ve kendine özgü lezzetleriyle şehrin en güçlü değerlerinden biri olmayı sürdürürken, Aksu Haber'in gerçekleştirdiği sokak röportajı da bu eşsiz gastronomi mirasının vatandaşların gönlündeki yerini bir kez daha gözler önüne serdi.