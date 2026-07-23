Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şehir merkezi ve ilçelerde sürdürülen çalışmalar kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlayan yollar modern standartlara uygun şekilde yenileniyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen asfalt seferberliği kapsamında ekipler, belirlenen program doğrultusunda kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak sıcak asfalt serim, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Yol yenileme çalışmalarıyla birlikte hem sürüş güvenliğinin artırılması hem de vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkânı sunulması hedefleniyor. Kullanım nedeniyle yıpranan ve ulaşımda aksamalara neden olan güzergâhlar, dayanıklı asfalt uygulamalarıyla yeniden hizmete kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalar sırasında trafik akışının en az seviyede etkilenmesi için gerekli tedbirleri alırken, tamamlanan yollarda ulaşım kalitesi önemli ölçüde yükseliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ile ilçelerde ihtiyaç duyulan bölgelerde yol yatırımlarını program dahilinde sürdürerek vatandaşların daha güvenli, modern ve kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşması için asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.