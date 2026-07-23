Türk mutfağının en zengin gastronomi merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş, yöresel yemeklerinde kullandığı doğal ürünlerle de adından söz ettiriyor. Kent mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan tereyağı, kendine has aroması ve lezzetiyle birçok yemeğin en önemli tamamlayıcısı olarak öne çıkıyor.

Kahvaltı sofralarından geleneksel yemeklere kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan Maraş tereyağı, özellikle çörek, pilav, kavurma, un çorbası ve daha birçok yöresel tarifte lezzeti zirveye taşıyor. Doğal üretim yöntemiyle hazırlanan tereyağı, hem aroması hem de besleyici özelliğiyle tüketicilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Kapalı Çarşı esnafından Cevher Kurtulan, gerçek tereyağını ayırt etmenin sanıldığı kadar zor olmadığını belirterek önemli bilgiler paylaştı.

Doğal tereyağının kendine özgü yoğun bir kokuya sahip olduğunu ifade eden Kurtulan, "Gerçek tereyağı insan ısısıyla temas ettiğinde kısa sürede yumuşamaya ve erimeye başlar. Doğal aroması hemen hissedilir. Katkı maddesi içeren ürünlerde ise erime yapısı farklı olur, ağızda yağlı ve yapay bir his bırakır. Tüketicilerin güvenilir üreticilerden alışveriş yapması büyük önem taşıyor." dedi.

Kentte uzun yıllardır sürdürülen geleneksel üretim anlayışı sayesinde Kahramanmaraş tereyağı, hem ev mutfaklarında hem de restoranlarda yoğun ilgi görüyor. Yöresel yemeklerin karakteristik lezzetini oluşturan en önemli ürünlerden biri olan tereyağı, şehrin gastronomi kültürünün yaşatılmasına da önemli katkı sağlıyor.

Uzmanlar ve esnaflar ise doğal ve katkısız ürünlerin tercih edilmesinin hem sağlık hem de gerçek lezzete ulaşmak açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Kahramanmaraş'ın köklü mutfak kültürünün simgelerinden biri olan doğal tereyağı, sofralardaki yerini korumaya devam ediyor.