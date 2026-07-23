Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şehrin dört bir yanında eş zamanlı olarak yürütülen asfalt seferberliği kapsamında Elbistan’da da cadde ve sokaklar daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor. Bu doğrultuda Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kümbet Caddesi’nde başlatılan çalışmalar yoğun bir tempoyla sürdürülüyor. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Kümbet Caddesi’nde ekipler tarafından sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Arter, yenilenen üstyapısıyla hem sürücülere hem de yayalara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunacak.

Bölgenin Ulaşım Standardı Yükseliyor

Elbistan ilçe merkezi, yeni TOKİ Konutları, Elbistan Sanayi Sitesi ve Malatya Yolu arasında önemli bir bağlantı sağlayan Kümbet Caddesi, günlük araç trafiğinin yoğun olarak kullanıldığı güzergâhlar arasında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında arter baştan sona sıcak asfaltla kaplanarak yol yüzeyindeki deformasyonlar giderilecek, sürüş güvenliği artırılacak ve ulaşım konforu üst seviyeye çıkarılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte özellikle bölgedeki sanayi esnafı, yeni yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşlar ve Malatya istikametine seyahat eden sürücüler daha güvenli, kesintisiz ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuşacak.

Çalışmalar İkinci Etapla Devam Edecek

Kümbet Caddesi’ndeki çalışmalar yalnızca asfalt serimiyle sınırlı kalmayacak. İlk etapta sıcak asfalt seriminin tamamlanarak yolun ulaşıma açılmasının ardından ikinci etap uygulamalarına geçilecek. Bu kapsamda cadde boyunca yürüyüş yolları yenilenecek, mevcut kaldırımlar modern standartlara uygun hale getirilecek. Aynı zamanda aydınlatma elemanları da yenilenerek daha estetik bir görünüm oluşturulacak ve gece saatlerinde yaya ile araç trafiğinin güvenliği artırılacak.

Son Kat Asfaltla Çalışmalar Nihayetlendirilecek

Yürüyüş yolları ve aydınlatma sistemlerine yönelik üstyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından caddede son kat asfalt serimi gerçekleştirilecek. Böylece Kümbet Caddesi, yenilenen asfaltı, modern kaldırımları ve güçlü aydınlatma altyapısıyla daha güvenli, daha estetik ve daha konforlu bir ulaşım aksı olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.