Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmaya yönelik etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor.

Farklı temalar etrafında düzenlenen kamp programlarıyla gençleri yeni deneyimlerle buluşturan Pusula Maraş, bu kez de “Gastronomi Kampı” etkinliği ile gençleri unutulmaz bir deneyim yaşattı. Andırın’ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Çınargeçidi bölgesinde düzenlenen etkinlik doğa ile gastronomiyi aynı çatı altında buluşturdu.

Gençler Turşu Atölyesinde Becerilerini Sergiledi

Düzenlenen etkinlikte gruplar halinde takım oluşturan gençler, turşu atölyesi etkinliğinde turşu yaparak hünerlerini sergiledi. Kamp süresince Kahramanmaraş mutfağının coğrafi işaretli ürünler hakkında da bilgiler aktarıldı. Gençler, bu ürünlerin üretim aşamaları, kullanılan geleneksel yöntemler, lezzet özellikleri ve kültürel geçmişi hakkında kapsamlı bilgiler edindi. Uygulamalı eğitimler sayesinde gençler yalnızca teorik bilgi edinmekle kalmayıp üretim süreçlerine de aktif olarak katılarak yöresel mutfağı deneyimleme imkânı buldu.

Doğa ve Sosyal Etkinlikler Bir Aradaydı

Çınargeçidi’nin eşsiz doğasında gerçekleştirilen etkinlik, gastronomi eğitimlerinin yanı sıra çeşitli sosyal ve sportif etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Gençler, temel kampçılık eğitimleri, koca ayak oyunu, oryantiring eğitimi ve uygulamaları, canlı müzik ve geleneksel oyunlar ile doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi.