Gençlerin Hayallerine Uzman Eli Değiyor

Zorlu sınav maratonunu geride bırakan üniversite adayları için şimdi en kritik viraj olan tercih dönemi başlıyor. Doğru meslek ve doğru üniversite seçimi konusunda kafa karışıklığı yaşayan Kahramanmaraşlı gençlerin imdadına yine dev bir organizasyon yetişiyor. Genç dostu belediyecilik anlayışıyla hareket eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentteki kritik kurumları tek çatı altında toplayarak adaylara ücretsiz rehberlik hizmeti sunuyor.

Dev İş Birliği Piazza AVM’de Buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ), Pusula Maraş, İŞKUR ve Piazza AVM iş birliğiyle hayata geçirilen "Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri", kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Özellikle ilk kez tercih yapacak öğrencilerin doğru karar vermesini kolaylaştırmayı hedefleyen bu büyük buluşma, 29 Temmuz – 10 Ağustos tarihleri arasında Piazza AVM’de gerçekleşecek.

Kariyer Yolculuğunuzda Birebir Rehberlik Servisi

Adaylar, tercih süreci boyunca her gün 10.00 – 18.00 saatleri arasında Piazza AVM’de kurulacak olan uzman stantlarını ziyaret edebilecek. Etkinlik boyunca alanında uzman rehber öğretmenler ve kariyer danışmanları:

Puan ve Sıralama Analizi: Adayların YKS sonuçlarını detaylıca inceleyerek en doğru liste kombinasyonunu oluşturacak.

Kampüs ve Şehir Tanıtımı: Üniversitelerin sunduğu imkânlar, şehir yaşamı ve kampüs ortamları hakkında birinci ağızdan bilgi verecek.

Geleceğin Meslekleri ve İŞKUR Desteği: İstihdam odaklı bölüm seçimleri için öğrencilere ışık tutacak.

Kahramanmaraşlı gençlerin geleceğe çok daha bilinçli ve kararlı adımlarla hazırlanmasını sağlayacak bu ücretsiz danışmanlık günlerini kaçırmamak için takvimlerinizi ayarlamayı unutmayın!