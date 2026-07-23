Kahramanmaraş’ı ve tüm Türkiye’yi yasa boğan okul saldırısına ilişkin soruşturmada önemli bir adli gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma sonucunda hazırlanan 43 sayfalık iddianame, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme heyeti, hazırladığı tensip zaptı ile davanın ilk duruşmasının 4 Eylül 2026 saat 09.00’da yapılmasına karar verdi.

Sanıkların Tutukluluk Hali Devam Edecek

Mahkeme; mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular, isnat edilen suçların ciddiyeti ve kaçma şüphesini göz önünde bulundurarak tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli’nin tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Sanıkların ilk celseye, bulundukları ceza infaz kurumlarından SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) vasıtasıyla katılmaları kararlaştırıldı.

Saldırganın Psikolojik Geçmişi Araştırılacak

Tensip zaptında davanın seyrini etkileyecek önemli ara kararlar da yer aldı. Mahkeme heyeti, olayın faili İsa Aras Mersinli’nin geçmişte psikolojik veya psikiyatrik bir tedavi görüp görmediğinin tespiti amacıyla Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliğine müzekkere yazılmasına karar verdi.

Ayrıca bazı tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılırken, yaşları 18’den küçük olan mağdurlar için barodan özel vekil görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

İddianamedeki Ağır Suçlamalar: Müebbet Hapis Talebi

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar hakkında istenen cezalar da netleşti: