Gıda güvenliğini sağlamak ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıdalar listesini yeniden güncelledi. Bakanlığın resmi web sitesinde kamuoyuna duyurulan son listede, 1'i doğrudan sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 28 yeni ürün yer aldı.

Yapılan laboratuvar analizlerinde; temel gıda maddeleri arasında yer alan zeytinyağı, bal, kıyma, sucuk ve yoğurt gibi ürünlerde büyük çaplı hileler tespit edildi.

Kıymada Sakatat, Yoğurtta Başka Süt Tespit Edildi!

Bakanlığın yayımladığı güncel listede yer alan bazı skandal detaylar tüketicileri şaşkına çevirdi:

Sakatat Karıştırılmış Kıyma: Bir markanın "dana kıyma-lahmacun harcı" etiketiyle satışa sunduğu üründen sakatat çıktığı belirlendi.

Yoğurtta Etiket Oyunu: İstanbul’un Başakşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın, ambalajında "koyun yoğurdu" yazarak sattığı üründe inek sütü kullandığı ortaya çıkarıldı.

Sucuk ve Lahmacunda Kanatlı Eti: Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki bir firmanın "ısıl işlem görmüş dana sucuk" ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edilirken, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir işletmenin lahmacun iç harcına da kanatlı eti karıştırdığı belgelendi.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ

Bakanlık Uyardı: "Güvenilir Gıda" Portalından Sorgulayın

Halk sağlığını tehlikeye atan firmalara ve markalara yönelik yaptırımların sürdüğünü belirten yetkililer, vatandaşların alışveriş yaparken 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresini düzenli takip etmesini öneriyor.