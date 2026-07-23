Burdur’un Armağan İlci Mahallesi’nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 18 yaşındaki ikiz kardeşler Bekir M.Y. ile Refik E.Y. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, Bekir M.Y. eline aldığı ekmek bıçağıyla ikiz kardeşi Refik E.Y.’ye saldırdı.

Saldırıda elinden, yüzünden ve kafa bölgesinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Refik E.Y. kanlar içinde kalırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Kardeş Hastaneye Kaldırıldı, Saldırgan Gözaltında

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralı Refik E.Y.’yi ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.

İkizini ekmek bıçağıyla yaralayan şüpheli Bekir M.Y. ise emniyet güçlerince olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Mahkeme Kararıyla Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları’na Gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Bekir M.Y. hakkında dikkat çeken bir adli süreç işletildi.

Çocuk Ergen Psikolojisi Bölümü'nden alınan sağlık raporunun değerlendirilmesinin ardından adli makamlar, şüphelinin gözlem altına alınmasına karar verdi. Bekir M.Y., detaylı tetkik ve gözlem için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.