Orman Genel Müdürlüğü (OGM), kavurucu yaz sıcaklarının etkisini göstermesiyle birlikte artan orman yangını riskine karşı stratejik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Sadece yangına müdahale aşamasında değil, yangının çıkmasını ve yayılmasını engelleme noktasında da yoğun bir mesai harcayan ekipler, ülke genelinde devasa bir altyapı çalışmasını tamamladı.

Bu kapsamda Türkiye genelinde 16 bin 500 kilometrelik orman yolu ve yol güzergahında kapsamlı bakım ve yanıcı madde temizliği gerçekleştirildi. Yol kenarlarında bulunan kuru otlar, çalılar ve alevlerin hızla yayılmasına zemin hazırlayan tüm materyaller titizlikle temizlenerek, olası bir yangında müdahale araçlarının bölgeye hızlı ve güvenli erişimi garanti altına alındı.

2 Bin 247 Yerleşim Yeri Koruma Altına Alındı

Yangın felaketlerinin yerleşim alanlarına sıçrama riskini en aza indirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda, ormana komşu 2 bin 247 köy ve belde mercek altına alındı. Bu kritik alanların çevresinde toplam 2 bin 500 kilometrelik bir hatta yanıcı madde yükü azaltma çalışması yapıldı. Böylece hem ormandan köylere hem de köylerden ormana sıçrayabilecek olası kıvılcımların önüne geçilmesi hedeflendi.

Ege ve Akdeniz Hatlarında Koruyucu Bantlar Hazır

OGM, kritik operasyonlarını yangın riski en yüksek seviyede olan Ege ve Akdeniz bölgeleri ile Marmara'nın güneyinde yoğunlaştırdı. Muğla, İzmir, Aydın, Antalya, Balıkesir, Mersin, Adana ve Hatay illerinde sezon açılmadan önce arazi çalışmaları tamamlandı. Alevlerin ilerleyişini kesecek stratejik "koruyucu bantlar" ve güvenlik şeritleri oluşturuldu.

Genel Müdür Bekir Karacabey: "Sadece Söndürmek Yetmez, Önlemek Şart"

Mücadelenin mantığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, şu ifadeleri kullandı:

"Yangınla mücadele yalnızca yangın çıktıktan sonra verilen bir mücadele değildir. Orman yollarının bakımı, yol kenarlarındaki yanıcı örtünün temizlenmesi ve ormanla bitişik yerleşim yerleri çevresinde oluşturduğumuz koruyucu bantlar, yangınların büyümek bilmeden kontrol altına alınmasını sağlayan en kritik adımlardır. Özellikle yüksek riskli bölgelerimizde bu hazırlıkları önceden tamamlayarak sahada görev yapan ekiplerimizin müdahale kabiliyetini güçlendirdik."

Vatandaşlara da hayati bir çağrıda bulunan Karacabey, sıcak havalarda ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına davetiye çıkaran maddelerin doğaya kesinlikle bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.