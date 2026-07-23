Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılması öngörülen maddeleri de kapsayan torba kanun teklifinin ilk 7 maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda şekillenen yeni düzenleme, özellikle trafiğe yeni çıkacak olan "aday sürücüleri" doğrudan ilgilendiriyor.

Yeni kanuna göre; ilk defa sürücü belgesi sahibi olanlar veya belgesi iptal edildikten sonra yeniden almaya hak kazanan kişiler, belgeyi aldıkları günden itibaren 2 yıl boyunca aday sürücü olarak kabul edilecek.

Aday Sürücülere "Sıfır Tolerans": İşte İptal Ettiren Durumlar

2 yıllık aday sürücülük sürecinde kuralları ihlal edenlerin sürücü belgeleri trafik zabıtaları tarafından anında iptal edilecek. Belgenin doğrudan elden alınmasına yol açacak kural ihlalleri ise şöyle sıralandı:

Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir ihlal yapılması,

2 yıl içinde toplam 75 ceza puanının aşılması,

Araç türüne bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanıldığının tespit edilmesi,

Dönüş kuralları, yayalara geçiş hakkı tanınması ve emniyet kemeri/kask gibi koruyucu sistemlerin kullanımı kurallarından herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi.

Ehliyeti İptal Edilene Psikiyatri ve Psikoteknik Şartı

Aday sürücülüğü sırasında belgesi iptal edilen kişilerin tekrar direksiyon başına geçebilmesi ağır şartlara bağlandı. Bu kişilerin yeniden ehliyet alabilmesi için sıfırdan sürücü kursuna kaydolması ve sınavları başarması gerekecek.

Ancak kursa başlayabilmek için öncelikle;

Psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinden "sürücülüğe engel hali yoktur" raporu alınması, Kanun kapsamında kesilen tüm idari para cezalarının eksiksiz ödenmiş olması, İptal veya geri alma sürelerinin tamamen dolmuş olması zorunlu tutulacak.

Tekliften Bir Madde Çıkarıldı

Öte yandan TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında verilen bir önergeyle; Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin kanun kapsamındaki desteklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermayesinden karşılanmasını öngören 3'üncü madde teklif metninden çıkarıldı. Birleşime verilen aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Meclis oturumu kapatıldı.