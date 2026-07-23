Pakistan'da yaz mevsimiyle birlikte etkili olan muson yağışları, ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde büyük bir insani felakete dönüşmüş durumda. Dawn gazetesinin yerel yetkililere dayandırdığı habere göre; Hayber Pahtunhva, Pencap ve Gilgit Baltistan bölgelerinde günlerdir aralıksız süren yağışlar, ani su baskınlarına ve heyelanlara zemin hazırladı.

Yıldırım ve Elektrik Çarpmaları Can Aldı

Bölgedeki acı bilançoyu açıklayan yetkililer, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yağışların neden olduğu ani seller, felaket anında yaşanan yıldırım düşmeleri ve altyapı çöküntüleri sonucu meydana gelen elektrik çarpmaları nedeniyle Hayber Pahtunhva eyaletinde 20 kişi, Pencap eyaletinde ise 17 kişi yaşamını yitirdi.

Son açıklamalarla birlikte ülkede şiddetli hava koşullarıyla bağlantılı olaylarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 37’ye yükseldi.

Tarım Arazileri ve Evler Sular Altında

Şiddetli yağışların vurduğu bir diğer bölge ise Gilgit Baltistan ile Pakistan yönetimindeki Azad Cammu Keşmir oldu. Bölgede meydana gelen felaket sadece can kayıplarıyla sınırlı kalmadı. Dağlık alanlarda yaşanan toprak kaymaları ve vadilerden taşan sel suları, bölge halkının evlerini yaşanılamaz hale getirirken ekili tarım arazilerine ve mahsullere de devasa zararlar verdi.

Bölgede arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmaları zorlu hava şartları altında devam ediyor.