Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından arama kurtarma ve yardım çalışmaları sürerken, can kaybı her geçen gün artıyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, son verilere göre depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 208'e yükseldiğini duyurdu.

Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a ulaştığını belirterek, afet bölgesindeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Binlerce kişi geçici barınma merkezlerinde

Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre, depremzedeler için oluşturulan 107 geçici barınma merkezinde 23 bin 820 kişi kalıyor. Şu ana kadar ise 128 bin 324 aileye gıda, sağlık ve temel ihtiyaç yardımı ulaştırıldı.

Artçı sarsıntılar sürüyor

Ulusal basında yer alan haberlere göre, iki büyük depremin ardından bölgede şimdiye kadar 1.388 artçı sarsıntı kaydedildi. Süren sarsıntılar nedeniyle birçok bölgede hasar tespit ve güvenlik çalışmaları dikkatle yürütülüyor.

2 milyon tonu aşkın enkaz oluştu

Venezuela Çevre Bakanlığı, en fazla zarar gören La Guaira kıyılarında çevresel iyileştirme çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Proje kapsamında kıyı şeridinin ekolojik yapısının yeniden oluşturulması için bölgeye özgü bitki türleri dikilecek.

Çevre Bakanı Nelson Rodriguez ise deprem nedeniyle yaklaşık 2 milyon 106 bin ton enkaz oluştuğunu belirtti. Enkaz miktarının, Venezuela hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan ortak analiz sonucunda hesaplandığını söyledi.

Hasarın maliyeti milyarlarca doları buldu

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da yalnızca 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) ilk değerlendirmesine göre depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın ekonomik maliyeti yaklaşık 6,7 milyar dolar olarak hesaplanırken, ülkede yeniden inşa çalışmalarının uzun yıllar sürebileceği değerlendiriliyor.