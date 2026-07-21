Venezuela'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan yıkıcı depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken can kaybı haberi gelmeye devam ediyor. Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada felaketteki son bilançoyu kamuoyuyla paylaştı.

Rodriguez, yürütülen arama ve enkaz çalışmaları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısının 70 kişi daha artarak 5 bin 278’e, yaralı sayısının ise 16 bin 740’a yükseldiğini duyurdu.

Bölgede 1.400'den Fazla Artçı Sarsıntı Kaydedildi

Ulusal basında yer alan habere göre, ilk büyük yıkımın yaşandığı 24 Haziran tarihinden bu yana bölgede beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Yetkililer, ana depremlerden bu yana toplam 1.405 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirtti. Artçıların devam etmesi sebebiyle bölge halkındaki endişe ve panik havası sürüyor.

Depremzedeler İçin Konut Seferberliği: İlk Evler Teslim Edildi

Yaşanan büyük felaketin ardından evsiz kalan vatandaşlar için hükümet düğmeye bastı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez’in liderliğinde, başkent Caracas’ta düzenlenen törenle, depremden etkilenen 240’tan fazla aileye inşa edilen ilk konutlar teslim edildi.

Törende konuşan Rodriguez, depremzedelere yönelik konut teslimatlarının her ay düzenli olarak devam edeceğini belirterek şu hedefleri paylaştı:

"Yıl sonuna kadar 4 bin konutun tamamlanmasını, 2027 yılına kadar ise bu sayının 10 bini aşmasını hedefliyoruz."

39 Saniye Arayla Gelmişti: Felaketin Boyutu 6,7 Milyar Dolar!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Venezuela’da 24 Haziran günü sadece 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki dev deprem meydana gelmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yapılan ilk incelemelerde, depremlerin yol açtığı doğrudan fiziksel hasarın maliyetinin 6,7 milyar dolar seviyesinde olduğu hesaplanmıştı.