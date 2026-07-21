Tunceli'de kaybolmasının ardından uzun süredir akıbeti merak konusu olan Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir viraj dönüldü. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü titiz soruşturma kapsamında sabahın erken saatlerinde düğmeye basıldı.

Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı Listesinde Dikkate Çekici İsimler!

Düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınan şüphelilerin meslekleri ve kimlikleri soruşturmanın seyri açısından dikkat çekici ayrıntıları ortaya çıkardı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında:

3 doktor

1 hemşire

1 bilgi işlem görevlisi

5 veri giriş personeli

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel

Gülistan Doku’nun cep telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi

1 iş insanı

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Cep Telefonuna Müdahale İddiası Soruşturmanın Merkezinde

Soruşturmanın en kritik noktalarından birini, Gülistan Doku’ya ait cep telefonuna yapılan olası müdahaleler oluşturuyor. Gülistan Doku’nun telefonundaki dijital verilere veya kayıtlar üzerinde oynama yapıldığı şüphesi üzerine odaklanan başsavcılıklar, bu müdahaleyi gerçekleştirdiği değerlendirilen bilişim firması sahibini de gözaltı listesine dahil etti.

Ayrıca sağlık personelinin ve veri giriş görevlilerinin dosyaya ilişkin resmi kayıtlarda usulsüzlük yapıp yapmadığı mercek altına alınıyor.

5 İlde Eş Zamanlı Baskın

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturmada ekipler, Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Sağlık kontrolünden geçirilen 15 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.