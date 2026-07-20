Son günlerde Türkiye’nin metropol kentlerinde sıklıkla kameralara yansıyan devasa boyutlardaki çekirgeler, gündemin en çok konuşulan maddelerinden biri haline geldi. Özellikle İstanbul ve Bursa'da evlerin balkonlarında, bahçe duvarlarında ve yeşil alanlarda beliren bu dev canlılar, doğal yaşam ve hava durumu gözlem platformlarının takibine girdi.

İşte Çekirge İhbarı Gelen 21 İl

Yayınlanan son verilere göre çekirge istilası sadece iki kentle sınırlı kalmadı. Marmara Bölgesi'nin tamamı, Karadeniz sahili ve İç Anadolu'nun kalbinde yer alan birçok kentte dev çekirge varlığı rapor edildi. İşte o illerin tam listesi:

Boyları 20 Santimetreyi Buluyor! Bu Türler Hangileri?

Sıradan çekirgelerle kıyaslandığında devasa boyutlara sahip olan bu canlılar, haklı olarak vatandaşlarda korku yarattı. Biyologlar ve böcek uzmanları, kentlerde görülen bu türlerin "Çağaboğan" (Saga ephippigera) ve "Mısır çekirgesi" (Anacridium aegyptium) olduğunu belirtti.

Yetişkinlik dönemlerine ulaşan bu böceklerin gövde boyları 15 ila 20 santimetreye kadar çıkabiliyor. Uzun bacakları ve devasa antenleri de eklenince, dışarıdan bakıldığında ürkütücü bir görüntü sergiliyorlar.

En Çok Merak Edilen Soru: Dev Çekirgeler İnsanı Isırır mı?

Vatandaşların arama motorlarında en çok sorguladığı "Bu çekirgeler tehlikeli mi, insanlara saldırır mı?" sorusuna uzmanlardan rahatlatıcı bir açıklama geldi.