İstanbul Merkezli Ahbap Soruşturmasında Yeni Gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Oğuzhan Uğur Dahil 9 Kişi Tutuklandı

Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda;

Oğuzhan Uğur

Gülgün Öztürk

Suzan Düşküner

Emir Taşar

Emre Kartaloğlu

Hüseyin Küçük

Fatih Eke

Muharrem Karataş

Ersin Gökgün

hakkında tutuklama kararı verildi.

Şüpheli Özgür Ömer Güner ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelere Yöneltilen Suçlamalar Neler?

Savcılık, tutuklanan şüphelere yönelik;

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma,

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

suçlamalarını yöneltti.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

MASAK Raporları ve Mali İncelemeler Soruşturmanın Merkezinde

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, banka hesap hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda şüphelilerin;

Mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği,

Kendi aralarında yüksek miktarda para transferleri yaptığı,

Şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktardığı,

Bahis oynayarak yüksek miktarda para kaybettiği,

Kısa süre içerisinde zincirleme tapu devir işlemleri yaptığı

iddiaları üzerine operasyon başlatıldı.

Haluk Levent'in de Yer Aldığı Operasyonlar Devam Ediyor

Soruşturma kapsamında daha önce Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.

İlk operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden önemli bir kısmı tutuklanırken, bazı isimler hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Tutuklu Sayısı 27'ye Ulaştı

Son verilen kararlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 27'ye yükseldi.

Öte yandan soruşturma kapsamında dernek ile bazı şüphelilere ait mal varlıklarına da el konulduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni gözaltı ve adli işlemlerin olup olmayacağı ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.