Edinilen bilgilere göre olay, Karamanlı Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre eve gelen 4 kişi ile evde bulunan O.O. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine O.O., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen A.S. ve M.Ş. başta olmak üzere kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.