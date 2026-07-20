Onikişubat Belediyesi, ‘Camiler Çiçek Açtı’ sloganıyla hayata geçirdiği sosyal ve manevi destek projesi kapsamında Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

İlçe genelindeki camileri tek tek ziyaret eden belediye ekipleri, çocuklara çeşitli ikramlar ve hediyeler ulaştırırken, camilerin yaz döneminde çocuk sesleriyle şenlenmesine de katkı sağlıyor.

Başkan Hanifi Toptaş’ın talimatlarıyla başlayan proje kapsamında camilerde eğitim gören öğrencilere kek, meyve suyu, şeker, rengârenk rüzgâr gülleri ve çeşitli oyuncaklar hediye edilirken, çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Mahalle mahalle sürdürülen ziyaretlerde hem öğrenciler hem de din görevlileriyle bir araya gelen belediye ekipleri, yaz tatilini Kur'an-ı Kerim öğrenerek ve manevi değerlerle buluşarak değerlendiren çocukların heyecanını paylaştı.

Onikişubat Belediyesi tarafından ilçe genelindeki Yaz Kur'an Kurslarında sürdürülen Camiler Çiçek Açtı projesiyle çocukların hem manevi eğitim süreçlerine destek verilmesi hem de cami ortamıyla güçlü bağ kurmaları hedefleniyor.

Yaz boyunca devam edecek ziyaretlerde yüzlerce çocuğa ikram ve çeşitli hediyeler ulaştırılacak.

Belediye ekipleri, çocukların mutluluğunu paylaşırken camilerin yaz aylarında bilgiyle, sevgiyle ve çocukların neşesiyle dolup taşmasına katkı sunmayı sürdürecek.

Molla Gürani Camii İmam Hatibi Cuma Biricik, yaz döneminde camilerin çocuklarla dolup taşmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, Kur'an kurslarının yalnızca dini bilgi verilen yerler olmadığını, aynı zamanda karakter eğitiminin de verildiği önemli eğitim ortamları olduğunu söyledi.

“Yaz döneminin girmesiyle camilerimiz adeta çiçek açtı. Çocuklarımız uzun bir eğitim yılının ardından camilerimizi doldurdular. Bizler burada Elifba’dan başlayarak Kur’an-ı Kerim öğretmeye, namaz surelerini ezberletmeye çalışıyoruz. Bunun yanında doğruluk, dürüstlük, temizlik, büyüklerimize saygı, arkadaşlarımızla iyi geçinme gibi hayat boyu ihtiyaç duyacakları değerleri de kazandırmaya gayret ediyoruz. Hiçbir şey öğrenmese bile camiyi tanısın, mihrabı görsün, ibadetin huzurunu hissetsin istiyoruz. Çocuklarımız camilerin avlusunda oynasın, camilerimizi şenlendirsin; bütün gayretimiz bunun içindir.”

Müezzin Kayyım Ahmet Dostoğlu ise belediyenin gerçekleştirdiği ikram organizasyonunun çocukların camiye olan ilgisini artırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Böylesi etkinlikler çocuklarımızı camiye daha fazla cezbediyor. Çocuklarımız hem dini bilgilerini öğreniyor hem de emeklerinin karşılığında küçük hediyelerle mutlu oluyorlar. Bu da onlar için hem eğitici hem de motive edici oluyor. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görmek gerçekten çok güzel. Bu anlamlı organizasyondan dolayı Belediye Başkanımız Sayın Hanifi Toptaş'a ve belediye personelimize teşekkür ediyoruz."

Molla Gürani 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğreticisi Münevver Köleoğlu da Onikişubat Belediyesinin gerçekleştirdiği etkinliğin çocuklar üzerinde büyük bir mutluluk oluşturduğunu belirtti.

Köleoğlu, şunları söyledi, “Bizler burada çocuklarımıza hem dini bilgilerimizi hem de değerler eğitimimizi vermeye çalışıyoruz. Onikişubat Belediyemizin bugün gerçekleştirdiği ikramlar çocuklarımızı çok mutlu etti. Meyve suyu, kek, şeker ve çeşitli hediyelerle çocuklarımızın sevinci daha da arttı. Bu güzel düşüncelerinden dolayı Onikişubat Belediyemize ve Belediye Başkanımız Sayın Hanifi Toptaş'a teşekkür ediyoruz.”