Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş hedefiyle çevre yatırımları ve farkındalık çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, toplumda çevre bilincini güçlendirmeye yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde Şairler Tepesi mevkiinde düzenlenen “Şehrimi Seviyorum, Doğayı Koruyorum” temalı gönüllü çevre etkinliği, doğaya duyarlılık çağrısının yanı sıra ortak yaşam alanlarının korunmasına yönelik güçlü bir farkındalık mesajı verdi.

Şairler Tepesi Mevkiinde Kapsamlı Temizlik Çalışması

Şairler Tepesi mevkiinde gerçekleştirilen etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ile gönüllü çevre elçileri el ele vererek kapsamlı bir temizlik çalışması yürüttü. Etkinlik boyunca doğal alana bırakılan atıklar tek tek toplanırken, çevrenin korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları da gerçekleştirildi. Katılımcılar, yalnızca çevre temizliği yapmakla kalmayıp doğaya sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğu mesajını da verdi. Çalışmalar sırasında geri dönüştürülebilir atıklar ayrıştırılırken, doğal yaşam alanlarının korunmasının önemine dikkat çekildi.

Amaç Sadece Temizlik Değil, Kalıcı Çevre Bilinci Oluşturmak

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikle yalnızca belirlenen bölgede temizlik yapılması değil, çevre konusunda toplumsal farkındalığın artırılması da hedeflendi. Özellikle çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal alanların korunması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması amacıyla gerçekleştirilen organizasyon, gönüllülük esasına dayalı yapısıyla örnek bir sosyal sorumluluk çalışması olarak öne çıktı. Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği etkinlikte çevreyi korumanın toplumun tüm kesimlerinin ortak görevi olduğu vurgulandı. Doğaya bırakılan her atığın hem çevreye hem de geleceğe zarar verdiğine dikkat çekilirken, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazanılmasının önemine de işaret edildi.

“Doğayı Koruyalım, Geleceğimize Sahip Çıkalım” Mesajı

Temizlik çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve gönüllü katılımcılar, “Doğayı koruyalım, geleceğimize sahip çıkalım” çağrısında bulundu. Etkinlik boyunca verilen mesajlarda, temiz çevrenin sağlıklı yaşamın temel unsurlarından biri olduğu belirtilirken, doğanın korunmasının sürdürülebilir bir gelecek açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Gönüllülerden Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Etkinliğe katılan gönüllüler, organizasyonun çevre koruma konusunda farkındalık oluşturması açısından son derece anlamlı olduğunu belirtti. Doğayla iç içe gerçekleştirilen çalışmanın hem çevre temizliğine katkı sunduğunu hem de vatandaşlar arasında ortak sorumluluk bilincini güçlendirdiğini ifade eden katılımcılar, böylesine önemli bir organizasyona öncülük eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.