Bugün Kahramanmaraş’a gelerek kendisini İstiklalspor’a bağlayan sözleşmeye imza atan Yasin Abdioğlu, yeniden Kahramanmaraş’ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tecrübeli golcü, “Daha önce iki sezon futbol oynadığım Kahramanmaraş’ta çok güzel anılarım ve çok değerli dostluklarım var. Kahramanmaraş İstiklalspor her zaman hedef koyan ve hedefe oynayan büyük bir camiayı temsil ediyor. Ben de başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Muğlaspor’un şampiyonluğunda attığı 17 golle önemli pay sahibi olan Yasin Abdioğlu’nun transferi, Kahramanmaraş İstiklalspor taraftarları arasında da büyük heyecan oluşturdu. Kırmızı-beyazlı yönetim, deneyimli golcünün yeni sezonda takımın hücum gücüne önemli katkı sağlamasını hedefliyor.