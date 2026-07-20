Şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara çok daha güvenli bir sürüş konforu sunmak amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan büyük asfalt seferberliği kesintisiz devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda takvim netleşti.

Mayıs Ayından Bu Yana 114 Kilometrelik Rekor Yenilenme

Büyükşehir Belediyesi'nin koordineli saha çalışmaları sayesinde, kullanım ömrünü tamamlamış ve standardı düşmüş yollar teker teker modern görünüme kavuşturuluyor. Mayıs ayında startı verilen bu dev hamle kapsamında, bugüne kadar kent genelinde toplam 114 kilometrelik yol ağı sıcak asfaltla kaplanarak trafiğe açıldı. Ekipler şimdi ise 20 – 26 Temmuz tarihleri arasındaki yoğun mesaiye odaklandı.

Dulkadiroğlu’nda 4 Mahallede Hummalı Çalışma

Haftalık çalışma programının en büyük payı Dulkadiroğlu ilçesine ayrıldı. İlçedeki 4 farklı mahallede yer alan onlarca sokak baştan aşağı sıcak asfalt konforuyla tanışacak. İşte o noktalar:

Aslanbey Mahallesi: 7071, 7073, 7075, 7094, 7088 ve 7057'nci sokaklar.

Gençosman Mahallesi: 30011, 30013, 30015, 30016 ve 30017'nci sokaklar.

Bahçelievler Mahallesi: 90025, 90027, 90031, 90036 ve 90038'inci sokaklar.

Mehmet Akif Mahallesi: 45001, 45003, 45005, 45012, 45014, 45016, 45036 ve 45038'inci sokaklar.

Onikişubat’ta 3 Ana Arter Baştan Aşağı Yenileniyor

İlçe trafiğinin can damarı niteliğindeki ana caddeler bu hafta koruma altına alınıyor. Onikişubat ilçesinde sürüş güvenliğini maksimuma çıkaracak çalışma kapsamında; Mükremin Halil Caddesi, Senem Ayşe Caddesi ve Hakkı Kısakürek Caddesi tamamen kazınarak sıcak asfaltla kaplanacak.

Pazarcık ve Elbistan’da Eş Zamanlı Yatırım

Asfalt seferberliği sadece merkezle sınırlı kalmayıp taşra ilçelerinde de eş zamanlı olarak sürüyor.

Pazarcık ilçesinde: 15 Temmuz Mahallesi'ndeki 120, 122 ve 126’ncı sokaklar ile Çiğdemtepe Mahallesi’ndeki 220, 219, 218, 217, 7 ve 8'inci caddeler çalışma menziline alındı.

Elbistan ilçesinde: Bölgenin en işlek güzergahlarından biri olan Darende Caddesi program dahilinde modern sıcak asfaltla yenilenerek en kısa sürede sürücülerin hizmetine sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların mağdur olmaması adına etap etap ilerleyen çalışmaların planlanan takvim içinde hızla tamamlanacağını bildirdi.