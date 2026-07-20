Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, gençlerin eğitim ve kariyer yolculuğuna katkı sunacak projelerini sürdürüyor. Üniversite öğrencilerinden kamu personeli adaylarına kadar geniş bir kesime yönelik destek programları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde memur adayları için ücretsiz deneme sınavı düzenleyecek. KPSS’ye hazırlanan adayların sınav öncesi eksiklerini tespit etmelerine, zaman yönetimi becerilerini geliştirmelerine ve gerçek sınav atmosferini deneyimlemelerine katkı sağlamayı hedefleyen uygulama kapsamında ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki adaylar aynı çatı altında buluşacak.

Gerçek Sınav Atmosferi Yaşanacak

Tamamen ÖSYM formatında hazırlanacak KPSS Genel Kültür – Genel Yetenek deneme sınavı, katılımcılara gerçek sınav deneyimi sunacak. Sınav sayesinde adaylar bilgi seviyelerini ölçme, eksik oldukları konuları belirleme ve sınav stratejilerini geliştirme fırsatı yakalayacak. Yoğun hazırlık sürecinde adaylara önemli bir prova imkânı sağlayacak deneme sınavının, sınav kaygısının azaltılmasına ve zaman kullanımının daha verimli hale getirilmesine de katkı sunması hedefleniyor.

Deneme Sınavı 16 Ağustos’ta KSÜ’de

Pusula Maraş tarafından düzenlenecek ücretsiz KPSS deneme sınavı, 16 Ağustos Pazar günü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. KPSS Genel Kültür – Genel Yetenek alanında yapılacak sınav saat 10.00’da başlayacak. Kontenjanla sınırlı olarak gerçekleştirilecek sınavda adaylar, ÖSYM standartlarına uygun hazırlanan soru kitapçıklarıyla sınava girerek gerçek sınav koşullarını birebir deneyimleme fırsatı bulacak.

Başvurular Çevrimiçi Alınıyor

Ücretsiz deneme sınavına katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci başladı. Başvurular çevrimiçi olarak alınırken, adaylar https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/07/20/pusula-maras-kpss-deneme-sinavi-basvuru-formu internet adresinden başvuru formunu doldurarak kayıtlarını gerçekleştirebiliyor. Kontenjanla sınırlı deneme sınavına başvurular 31 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.