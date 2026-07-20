Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, çevredeki çiftçiler de traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Çiftçiler, alevlerin ilerleyişini durdurmak amacıyla yangının önünü kesmek için tarlaları sürerek güvenlik şeridi oluşturdu.

Ekiplerin ve vatandaşların koordineli müdahalesiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, özellikle sıcak hava ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu günlerde vatandaşları anız ve otluk alanlarda ateş yakmamaları konusunda uyardı.