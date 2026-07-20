Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Şehrin dört bir yanında eş zamanlı olarak devam eden yol yenileme çalışmalarıyla hem sürüş konforu artırılıyor hem de modern şehircilik anlayışına uygun ulaşım aksları oluşturuluyor. Bu kapsamda şehir merkezinin en önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Nursultan Nazarbayev Bulvarı’nda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmaları etap etap devam ediyor. Sıcak asfalt seriminin ardından bölgede üstyapı düzenlemelerine geçen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yürüyüş yolları ve orta refüj imalatına başladı.

4 Bin Metrekarelik Yeni Yürüyüş Yolu Kazandırılıyor

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bulvar boyunca çift yönlü yürüyüş yolları inşa edilirken, orta refüjde de düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında artere toplam 4 bin metrekarelik yeni yürüyüş yolu kazandırılacak. Yürüyüş yollarında estetik görünümün yanı sıra uzun ömürlü kullanım sağlayacak mineral yüzeyli dekoratif taşlar tercih edilirken, bulvarın kent estetiğine yakışır modern bir görünüme kavuşması hedefleniyor. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlar daha güvenli, konforlu ve çağdaş standartlarda yürüyüş alanlarına sahip olacak.

Engelsiz Ulaşım Ön Planda Tutuluyor

Projede erişilebilirlik kriterleri de öncelikli olarak ele alınıyor. Yürüyüş yolları, görme engelli bireylerin güvenli hareket edebilmesi amacıyla nokta kabartmalı yönlendirme şeritleri ile donatılırken, tekerlekli sandalye kullanıcıları ve hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşların rahat ulaşımı için uygun eğimde rampalar oluşturuluyor. Bu düzenlemelerle birlikte Nursultan Nazarbayev Bulvarı, tüm vatandaşların güvenle kullanabileceği engelsiz bir yaşam alanına dönüştürülüyor.

Modern Aydınlatma ve Son Kat Asfaltla Tamamlanacak

Yürüyüş yolları ve orta refüj imalatlarının tamamlanmasının ardından projede bir sonraki aşamaya geçilecek. Bu kapsamda bulvar boyunca modern aydınlatma sistemleri kurulacak ve bölgenin gece görünümü daha estetik ve güvenli hale getirilecek. Üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise arterde son kat asfalt serimi gerçekleştirilerek yol tamamen yenilenmiş olacak. Böylece hem araç trafiği hem de yaya ulaşımı açısından yüksek standartlara sahip, uzun yıllar hizmet verecek modern bir ulaşım aksı vatandaşların kullanımına sunulacak.

Bulvar Baştan Sona Yenilenmiş Olacak

Büyükşehir Belediyesinin şehir genelinde sürdürdüğü asfalt seferberliğinin önemli etaplarından biri olan Nursultan Nazarbayev Bulvarı’ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge; yenilenen altyapısı, kaliteli asfaltı, estetik yürüyüş yolları, düzenlenen orta refüjü ve modern aydınlatma sistemiyle baştan sona yeni bir görünüme kavuşacak. Ulaşım güvenliğini artıracak, yaya konforunu üst seviyeye çıkaracak ve kent estetiğine değer katacak proje sayesinde Nursultan Nazarbayev Bulvarı hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli, konforlu ve modern bir yaşam alanı olarak Kahramanmaraşlıların hizmetine sunulacak.