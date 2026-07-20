Kahramanmaraş’ın dünyaca ünlü gastronomi değerlerinden Maraş dondurmasını modern üretim teknolojileriyle buluşturan Alpedo, ürün çeşitliliğini artırarak sektördeki büyümesini sürdürüyor. Geleneksel lezzeti koruyan firma, doğal içerikler ve gerçek meyvelerle geliştirdiği yeni ürünleriyle hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyor.

Gerçek Meyvelerle Yeni Tatlar

Alpedo Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Pekel, tüketici beklentilerini yakından takip ederek Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Pekel, geleneksel Maraş dondurmasının kendine has lezzetini korurken yenilikçi ürünler geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Gerçek meyvelerle hazırladığımız ürünlerimizin çeşitliliğini her geçen gün artırıyoruz. Coğrafi işaretli meyveleri de üretimimizde kullanarak farklı damak tatlarına hitap eden yeni lezzetler ortaya çıkarıyoruz. Üretimimizin merkezinde doğallık, kalite ve güven yer alıyor." dedi.

120 Farklı Dondurma Çeşidi

Alpedo'nun yalnızca klasik Maraş dondurması üretmediğini vurgulayan Pekel, sütlü meyveli ürün grubunda da önemli yatırımlar yaptıklarını ifade etti.

"Klasik çeşitlerin yanı sıra gerçek meyvelerle hazırlanan sütlü meyveli dondurmalarımız tüketicilerden yoğun ilgi görüyor. Bu alandaki ürün çeşitliliğimizi sürekli geliştiriyoruz." diyen Pekel, bugün Alpedo, Stone ve Dondurmam Gaymak markaları altında toplam 120 farklı dondurma çeşidini tüketicilerle buluşturduklarını söyledi.

Alpedo markasında ise tamamen doğal içeriklerle hazırlanan 22 farklı ürün bulunuyor.

Günlük 80 Ton Üretim Kapasitesi

Modern üretim tesislerinde günlük 80 ton üretim kapasitesine ulaşan firma, uluslararası kalite standartlarında üretim gerçekleştirirken Maraş dondurmasının geleneksel kıvamını ve eşsiz lezzetini de koruyor.

İleri teknolojiyle donatılan üretim tesislerinde hijyen, kalite kontrol ve doğal içerik politikası ön planda tutulurken, firmanın ihracat hacmini artırmaya yönelik yatırımları da devam ediyor.

Hedef Dünya Pazarında Daha Güçlü Bir Marka Olmak

Maraş dondurmasının uluslararası bilinirliğini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yaşar Pekel, üretim miktarından çok kaliteli ve yenilikçi ürün geliştirmenin öncelikleri olduğunu ifade etti.